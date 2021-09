Qatar vult laatste plek op in Formule 1-kalender dit seizoen

De twintigste grand prix van het Formule 1-seizoen zal worden verreden in Qatar. Van de 22 raceweekenden dit seizoen was het nog niet duidelijk waar op zondag 21 november gereden zou worden.

Eerste keer in Qatar

De organisatie van de Formule 1 heeft nu laten weten dat het Losail International Circuit op zo'n twintig kilometer buiten hoofdstad Doha het decor zal zijn. Het is de eerste keer dat Qatar een Formule 1-race organiseert.

Het zal voorlopig ook zeker niet de laatste keer zijn want de betrokken partijen zijn tot een overeenkomst gekomen die in 2023 ingaat en tien jaar duurt. In 2022 wordt Qatar niet aangedaan door de Formule 1 vanwege het WK voetbal dat in november van start zal gaan in het land.

Volgende week zondag staat de zestiende race van het seizoen op het programma in Turkije. Lewis Hamilton heeft na zijn zege in Sotsji van afgelopen zondag twee punten voorsprong op Max verstappen, die vorig seizoen als zesde eindigde in Turkije. Hamilton won de race en stelde daarmee zijn zevende wereldtitel veilig.