Franse oud-president Sarkozy schuldig aan fraude, vrijheidsstraf van 1 jaar

De vroegere Franse president Nicolas Sarkozy heeft zich schuldig gemaakt aan het illegaal financieren van zijn campagne. Dat heeft een rechtbank in Parijs bepaald. Hij is veroordeeld tot een vrijheidsstraf van een jaar, maar hij hoeft die niet in de gevangenis uit te zitten. De straf kan thuis worden uitgezeten, eventueel met elektronisch toezicht. De openbaar aanklager had een gevangenisstraf van een jaar geëist, waarvan de helft voorwaardelijk.

Het gaat om de campagne die Sarkozy in 2012 voerde om te worden herkozen als president. Hij verloor die verkiezingen van de socialist François Hollande.

Volgens de aanklager heeft Sarkozy voor die campagne bijna twee keer zoveel geld gebruikt als de 22,5 miljoen euro die wettelijk was toegestaan en de rechter acht dat nu bewezen. Sarkozy heeft tijdens het proces steeds gezegd dat hij zich daarvan niet bewust was, maar volgens de rechtbank was hij er wel van op de hoogte zonder dat hij ingreep.

Tweede veroordeling

Het is de tweede keer dit jaar dat Sarkozy, die in conservatieve kringen in Frankrijk nog veel invloed heeft, wordt veroordeeld. In maart werd hij schuldig bevonden aan een poging om een rechter om te kopen. Hij werd toen veroordeeld tot drie jaar cel, waarvan twee jaar voorwaardelijk. Sarkozy is nog op vrije voeten, omdat het hoger beroep nog loopt.