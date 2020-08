Fors minder winst voor Rabobank, 120 filialen verdwijnen

Voor het hele jaar verwacht Rabobank nu 2 tot 2,5 miljard euro extra te moeten reserveren, eerder was dat nog 2 miljard euro. Dat komt doordat de economie harder geraakt wordt dan de bank in mei verwachtte, zei topman Wiebe Draijer in het NOS Radio 1 Journaal. Volgens hem zijn de omstandigheden nooit eerder zo snel veranderd als afgelopen halfjaar.

Het bedrijf heeft 1,4 miljard euro opzijgezet in de stroppenpot, een buffer die de bank moet aanhouden bijvoorbeeld voor leningen die niet worden terugbetaald. Dat is meer dan wat de bank een paar maanden geleden voorzag.

Ook de Rabobank heeft een flinke klap gekregen door de coronacrisis. Van de 1,2 miljard euro nettowinst in de eerste zes maanden vorig jaar, bleef het afgelopen halfjaar 227 miljoen euro over, meldt de bank. Waarschijnlijk gaan ruim honderd filialen permanent niet meer open.

120 filialen sluiten

Vorige maand kondigde Rabobank al aan dat er filialen zullen sluiten komende tijd. Volgens Draijer zullen er van de 370 kantoren die er voor de coronacrisis waren zo'n 120 permanent niet meer open gaan. Veel kantoren waren afgelopen tijd al dicht en in sommige kwamen nauwelijks nog klanten vanwege het virus en de maatregelen tegen de verspreiding ervan.

Dat wil volgens Draijer niet zeggen dat er banen verdwijnen. "Dat gaat meer over de huisvesting van de klantenbediening, dan dat het op zich samenhangt met de reductie van arbeidsplaatsen." Wel wijst hij erop dat de bank de afgelopen tien jaar los hiervan veel meer zaken digitaal afhandelt, en dat dit tot minder arbeidsplaatsen heeft geleid. "En we verwachten natuurlijk dat dat komende jaren best een vervolg zal krijgen."

In plaats van het contact met klanten in de filialen wil de bank vaker zelf naar klanten toe gaan voor gesprekken en dienstverlening. "Bij mensen thuis, in supermarkten, bij grote evenementen; daar waar klanten zijn, willen we ze bedienen", aldus Draijer. Dat zal vanwege het gedwongen afstand houden vermoedelijk wel nog even moeten wachten.

Mogelijke boete voor witwasbeleid

Los van corona hangt Rabobank nog een boete boven het hoofd. Toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) concludeerde vorig jaar namelijk dat de bank niet aan alle regelgeving om witwassen tegen te gaan voldoet. Rabobank had niet alle klanten voldoende gecontroleerd en kreeg tot april dit jaar de tijd om dat in te halen.

Volgens Draijer is DNB op dit moment aan het beoordelen of zijn bedrijf inmiddels wel aan alle regels voldoet. Dat is dus nog niet duidelijk. Mocht dat niet het geval zijn, dan moet de bank 500.000 euro boete betalen. Het geld is daar uit voorzorg al voor opzijgezet.

Klap bij klanten komt nog

Hoewel de bank zelf de grootste financiële klap voorlopig geïncasseerd lijkt te hebben, denkt ze dat de grootste impact bij de klanten nog moet komen. Rabobank verwacht dat het aantal klanten dat zijn of haar lening niet kan afbetalen komend half jaar 'substantieel' zal stijgen.

Draijer noemt de steun die de overheid heeft verleend en de eigen steun van de bank aan klanten ruimhartig. Tegelijk denkt hij dat de hulp "niet voor iedereen toereikend zal zijn". Hij verwacht dan ook dat de impact van het coronavirus ook in de resultaten van de bank over de tweede helft van dit jaar te zien zal zijn.