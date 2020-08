Fors minder winst voor Rabobank

Ook de Rabobank heeft een flinke klap gekregen door de coronacrisis. Van de 1,2 miljard euro nettowinst in de eerste zes maanden vorig jaar, bleef het afgelopen halfjaar 227 miljoen euro over, meldt de bank.

Het bedrijf heeft 1,4 miljard euro opzijgezet in de stroppenpot, een buffer die de bank moet aanhouden bijvoorbeeld voor leningen die niet worden terugbetaald. Dat bedrag, 1 miljard meer dan vorig jaar, is in lijn met wat de bank een paar maanden geleden al voorzag. Voor het hele jaar verwacht Rabobank 2 miljard euro extra te moeten reserveren.