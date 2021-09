Afstandsmoeders en adoptiekinderen eisen nieuw onderzoek naar gedwongen afstand doen

Adoptiekinderen en moeders die in het verleden onder druk afstand deden van hun kinderen eisen dat minister Dekker voor Rechtsbescherming het onderzoek naar hun geschiedenis stopt. Ze willen een nieuw onderzoek en eisen ook een schadevergoeding voor de moeders en kinderen die aan het onderzoek meededen, omdat hun privacy "ernstig" zou zijn geschonden.

Dekker gaf twee jaar geleden opdracht voor een onderzoek naar gedwongen adopties in de periode tussen 1956 en 1984. Om een schandaal te voorkomen, werden ongehuwde, vaak jonge zwangere vrouwen in die periode naar tehuizen gestuurd om buiten het zicht van familie, vrienden en bekenden te bevallen. In de tehuizen werd op hen ingepraat om van hun kind afstand te doen.

Deze 'afstandsmoeders' zagen het onderzoek als een erkenning van het leed dat hen was aangedaan. Maar tijdens het onderzoek ging van alles mis, erkende ook Dekker afgelopen zomer.

FIOM

Moeders en kinderen die aan het onderzoek meededen, werden in veel gevallen ondervraagd door een medewerker van Fiom. Dat is een instelling voor ongewenste zwangerschap die in het verleden betrokken was bij het gedwongen afstand doen van kinderen. "Mensen vonden dat heel erg moeilijk", zei Georgia Gradenwitz van de belangenorganisatie Verleden in Zicht in het NOS Radio 1 Journaal.

Ze voegt eraan toe dat er ook nog een privacy-probleem is. "Dan vertel je je geschiedenis en dan ga je ervan uit dat daar heel zorgvuldig mee omgegaan wordt. Dat is ook toegezegd", zei Gradenwitz. "En dan blijkt dat de verslagen van deze gesprekken ook doorgestuurd werden naar het ministerie van Justitie en Veiligheid." De ondervraagden weten niet wie er daar allemaal bij kan en ook krijgen ze geen gelegenheid de verslagen te controleren en, als dat nodig is, te corrigeren.

Binnenstebuiten

De stichting Verleden in Zicht en andere belangenbehartigers hebben Dekker laten weten dat ze er geen vertrouwen meer in hebben. dat ze willen dat het lopende onderzoek stopt en dat er een nieuw onderzoek komt, waarin ook naar de Raad voor de Kinderbescherming wordt gekeken.

"Die zal je binnenstebuiten moeten keren, want dat is de instantie die bij alle afstand doen en adopties betrokken is geweest. In dit onderzoek worden ze in de context meegenomen, maar niet echt goed onderzocht."

Ook eisen ze een schadevergoeding van 2000 euro per persoon voor de 800 moeders en kinderen die aan het onderzoek meededen en van wie de privacy "ernstig" is geschonden.

Tussen 1956 en 1984 stonden naar schatting 15.000 ongehuwde moeders, soms onder druk, hun kind af.