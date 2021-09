D66 besluit toch te onderhandelen over voortzetting huidige coalitie

D66 is bereid mee te doen aan onderhandelingen over een kabinet met VVD, CDA en ChristenUnie. Dat heeft D66-leider Kaag zojuist bekendgemaakt. In een korte verklaring voor de pers zei dat ze inhoudelijke onderhandelingen verkiest boven nieuwe verkiezingen, omdat de samenleving daar recht op heeft.

Kaag benadrukte dat ze de verkiezingen is ingegaan met de belofte om verantwoordelijkheid te nemen. Ze voegde eraan toe dat VVD en CDA een coalitie met zowel PvdA als GroenLinks uitsluiten, dat het "helaas" niet tot brede inhoudelijke onderhandelingen is gekomen en dat de opheffing van haar eerdere blokkade van de ChristenUnie ook niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd.

Kaag zei dat er iets moet gebeuren en dat "we in Nederland al 170 jaar de traditie hebben dat de kiezer spreekt en dat politici dan tot een kabinet komen". Niemand is volgens haar gebaat bij nieuwe verkiezingen, omdat dan de grote besluiten uit blijven. Bovendien is er geen garantie dat de uitslag anders zou zijn, voegde ze eraan toe.

Kijk hier naar de verklaring van Kaag: