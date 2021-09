Grote stapel oud ijzer in brand bij metaalverwerker in Kampen

Op het terrein van een metaalverwerker in Kampen is vanochtend vroeg een grote brand uitgebroken. Een berg oud ijzer heeft vlam gevat. Er zijn geen gewonden gevallen.

Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio IJsselland is het vuur lastig te blussen. "De berg ijzer is wel twintig meter hoog, dus het gaat een hele tijd duren voordat al dat metaal uit elkaar is getrokken en dat is nodig om de brand goed te kunnen blussen", zegt hij tegen RTV Oost. De verwachting is dat het nog de hele dag duurt om het vuur te doven.

De brandweer is met meerdere blusteams uitgerukt. Om de stapel ijzer uiteen te trekken, is een kraan ingezet.

Rook

Omwonenden hebben een NL Alert gekregen vanwege de vele rook die vrijkomt. Het advies is om ramen en deuren te sluiten en niet te komen kijken.

Het is nog onduidelijk of er giftige stoffen in de rook zitten. De brandweer voert metingen uit.