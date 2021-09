Slavia-huurling Van Buren: 'Ik zeg al vijf jaar dat Feyenoord beste ter wereld is'

De 29-jarige aanvaller staat onder contract bij de Praagse topclub, maar speelt op huurbasis elders in Tsjechië. Dus de ambivalente benamingen zijn te verklaren. Maar geconfronteerd met het voortdurende switchen, zorgt Van Buren lachend voor nog meer verwarring. "Dan weet ik niet eens of 'we' Feyenoord betekent of Slavia Praag."

Het begint op te vallen, zo halverwege het gesprek. Vertellend over Slavia Praag, tegenstander van Feyenoord in de Conference League, schakelt Mick van Buren voortdurend van 'we' naar 'ze' en weer terug.

In 2017 had Mick van Buren al eens een week lang de NOS Playercam in zijn bezit.

Van Buren had er eigenlijk bij moeten zijn in Rotterdam, deze zomer verlengde hij zijn contract bij Slavia Praag met twee jaar. "Ze hadden gezegd dat er spelers zouden worden verkocht, maar uiteindelijk bleven we met superveel over. Dus was het voor mij beter om op huurbasis ergens lekker te gaan spelen."

"Jullie zijn niet de enigen...", lacht Van Buren, die de behoefte aan informatie over Slavia Praag wel begrijpt. "De namen zijn niet heel bekend, natuurlijk. Maar Slavia is in de afgelopen seizoenen in de Champions League en de Europa League best wel een naam geworden."

"Ze hebben twee keer de kwartfinales van de Europa League gehaald. Leicester City verslagen, Sevilla verslagen. En ook in de Champions League goed meegedaan", somt Van Buren op.

"We zijn... of, ja 'we'... het is zeker een sterk team, vooral een heel sterk collectief. Het is echt een loopmachine. De backs, de buitenspelers, maar ook de spitsen lopen heel veel. Ze zoeken vaak de voetballende oplossing. Lef hebben, ook als we onder druk staan proberen op te bouwen en niet zomaar de bal naar voren schieten."

Geen favoriet

We of ze; Slavia Praag is geen ploeg die even opzijgezet gaat worden. In de eredivisie zouden de Tsjechen bovenin meedraaien, denkt Van Buren. "Ajax is een klasse apart, PSV komt daar in de buurt, maar om de plaatsen daaronder zouden ze zeker meedoen. Laten we zeggen top-4."

Feyenoord oogt onder de nieuwe trainer Arne Slot als herboren. Ook Slot zelf is een beetje verrast hoe goed het gaat in Rotterdam.