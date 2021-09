Baarn stemt in met woningen, hotel en evenementen bij Paleis Soestdijk

In het contract staat dat de eigenaar moet garanderen dat publiek het paleis mag blijven bezichtigen en is een maximum gesteld aan het aantal evenementen dat jaarlijks mag worden georganiseerd. Ook staat erin dat de opbrengsten van de geplande woningen alleen mogen worden gebruikt voor de restauratie van het paleis.

Een meerderheid van de raad heeft er vertrouwen in dat de eigenaar het paleis nieuw leven in zal blazen en weer toegankelijk maakt voor publiek. Ook bieden de plannen volgens de raad kansen voor lokale ondernemers en zorgt het voor werkgelegenheid.

Er was veel kritiek op de plannen, zowel van lokale politici als omwonenden. Toch heeft nu een grote meerderheid van de gemeenteraad voor het voorstel van de eigenaar gestemd. Het paleis en het landgoed zijn in handen van een vastgoedontwikkelaar.

GroenLinks, de PvdA en de Baarnse Onafhankelijke Partij (BOP) stemden tegen de plannen voor Paleis Soestdijk. Ze vinden de plannen te grootschalig. Volgens hen leidt het tot meer verkeer en geluid, wat storend is voor omwonenden en de natuur. Vooral de bouw van een woonwijk in het Borrebos gaat de tegenstanders veel te ver.

Nu er is ingestemd met het ontwerp, moet een nieuw bestemmingsplan volgen. Daarbij wordt onder meer gekeken naar de gevolgen voor het verkeer in de omgeving van het paleis. Een beslissing over het bestemmingsplan wordt op z'n vroegst begin volgend jaar verwacht, schrijft RTV Utrecht.