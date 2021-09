Drie aanhoudingen in Duits-Nederlands onderzoek naar plofkraken

In Nederland zijn deze week drie verdachten aangehouden in een Duits onderzoek naar een criminele organisatie die zich bezighoudt met plofkraken. Ook zijn er zeven panden doorzocht, waarbij een groot aantal spullen is gevonden en telefoons in beslag zijn genomen. De bende wordt verdacht van zes plofkraken en een poging daartoe op geldautomaten in Duitsland, meldt het OM.

De Duitse en Nederlandse politie en justitie werkten samen aan het onderzoek dat aan de aanhoudingen voorafging. De Duitse justitie heeft om de uitlevering van de Nederlandse verdachten gevraagd.

Bij één van deze plofkraken, in Schüttorf vlak over de Duits-Nederlandse grens bij Bentheim, raakte de bewoner van de woning boven de pinautomaat gewond en moesten bewoners door de brandweer uit hun woning worden gered. Daarom wordt de verdachten poging tot moord ten laste gelegd.

Eén van de drie aangehouden verdachten in dit onderzoek wordt ook in verband gebracht met een ander Nederlands-Duits onderzoek naar plofkraken. Daarin zijn eerder zes verdachten aangehouden, van wie er nu vier vastzitten. Eén van die verdachten heeft bekend betrokken te zijn bij twee plofkraken in Duitsland, in Geldern en Wachtendonk, eveneens vlak bij de grens.

Groep Utrechters

De samenwerking tussen Duitsland en Nederland begon in februari 2020 nadat de politie in Osnabrück had ontdekt dat een 29-jarige Utrechter geldautomaten bestelde bij een bedrijf in die regio. Het Duits-Nederlandse onderzoek richtte zich op een groep Utrechters die verdacht werden van het voorbereiden van plofkraken.

Gedurende dat onderzoek kwam vorig jaar september bij het testen van explosieven een 29-jarige verdachte om het leven. Een 24-jarige medeverdachte raakte gewond, werd aangehouden en zit sinds die tijd vast. Na verder onderzoek kwamen andere leden van de vermoedelijke plofkrakersgroep in beeld.

Eén van die leden is een 29-jarige vrouw uit Den Bosch die verdacht wordt van het maken van pakketjes explosieven, die bedoeld zijn om te gebruiken bij plofkraken. Bij het doorzoeken van de kelderbox, moest de hele buurt rond de flat ontruimd worden.