Australische wielerkoers Tour Down Under gaat ook komend seizoen niet door

Voor het tweede jaar op rij is de Australische wielerwedstrijd Tour Down Under geannuleerd. Vanwege de strenge coronamaatregelen en bijbehorende quarantaineverplichtingen in Australië gaat de traditionele openingswedstrijd van het seizoen ook in 2022 niet door.

"We hebben alle opties bekeken, maar het is te ingewikkeld om met deze regels meer dan 400 mensen naar Australië te laten komen", aldus Hitaf Rasheed, directeur van de Tour Down Under. De Australische zesdaagse rittenkoers kon ook dit jaar vanwege de coronamaatregelen niet doorgaan.

Het plan is om de Tour Down Under in januari 2023 weer te laten plaatsvinden in Adelaide en de provincie South Australia.

Ook geen Cadel Evans Road Race

De Tour Down Under wordt altijd verreden in januari. Het is daarmee de eerste WorldTour-wedstrijd op de wielerkalender. In 2020 schreef de Australiër Richie Porte de koers voor de tweede keer in zijn loopbaan op zijn naam.

Ook de Cadel Evans Great Ocean Road Race gaat niet door. De eendaagse Australische WorldTour-wedstrijd voor mannen en vrouwen wordt altijd na de Tour Down Under verreden.