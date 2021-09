A2 tussen Vinkeveen en Abcoude dicht door gekantelde vrachtwagen

De A2 is in de richting van Amsterdam dicht tussen Vinkeveen en Abcoude, doordat een gekantelde vrachtwagen dwars over de weg ligt. Rijkswaterstaat meldt dat verkeer tussen Utrecht en Amsterdam het beste kan omrijden via knooppunt Oudenrijn (A12), Hilversum (A27) en de A1. De vertraging is inmiddels opgelopen tot ongeveer een uur.