A2 is weer vrij tussen Vinkeveen en Abcoude na gekantelde vrachtwagen

Op de A2 richting Amsterdam tussen Vinkeveen en Abcoude is weer helemaal vrijgegeven. Het stuk snelweg was in de ochtend geblokkeerd door een gekantelde vrachtwagen. De weg was tussen 06.30 en 08.00 uur afgesloten en nadat de truck aan de kant was geschoven, kwamen er drie rijstroken vrij.

Sinds 12.00 uur kan het verkeer weer zonder oponthoud rijden, meldt Rijkswaterstaat.

Vanwege de gekantelde vrachtwagen werd het verkeer tussen Utrecht en Amsterdam omgeleid via knooppunt Oudenrijn (A12), Hilversum (A27) en de A1. De vertraging liep op tot een uur.

De vrachtwagen lag dwars over de weg: