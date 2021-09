Explosie in Hoensbroek, mogelijk link incidenten Alblasserdam en vergisontvoering

In de Limburgse plaats Hoensbroek is vannacht een explosie geweest. De politie meldt dat er geen gewonden zijn gevallen. Mogelijk is er een verband met geweldsincidenten in Alblasserdam, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht en de vergisontvoering in Cruquius.

De explosie was rond 01.30 uur op straat in de Hommerterweg. Doordat de locatie uit het zicht ligt, kunnen lokale media niet zien hoe groot de schade is.

In dezelfde straat werd begin deze maand een explosief ontdekt. Toen konden explosievenexperts het voorwerp meenemen naar een nabijgelegen zandgroeve en daar tot ontploffing brengen.

Explosie Alblasserdam

Over dit explosief zei de politie dinsdag in het tv-programma Opsporing Verzocht dat er aanwijzingen zijn voor een verband met geweldsincidenten van vorige maand in en rond Alblasserdam. In de Zuid-Hollandse plaats was er een explosie bij een huis en bij een nabijgelegen woning werd een explosief gevonden. Dezelfde nacht werd ook een huis in Hendrik-Ido-Ambacht beschoten.

Beide woningen in Alblasserdam waren kort daarvoor afgesloten vanwege het onderzoek naar de ontvoering in Cruquius van een 56-jarige man uit Hoofddorp. De man werd na bijna een week vrijgelaten en de politie gaat ervan uit dat de ontvoerders eigenlijk iemand anders wilden meenemen.