Dodental gevangenisrellen Ecuador gestegen naar meer dan honderd

Het aantal doden door rellen in een gevangenis in Ecuador is opgelopen naar meer dan honderd. Dat heeft de gevangenisdienst van het Latijns-Amerikaanse land bekendgemaakt nadat meer lichamen zijn gevonden en geïdentificeerd. Zeker vijf gevangenen zijn onthoofd.

Gisteren meldden de autoriteiten nog 24 doden door de gewelddadigheden in de gevangenis van Guayaquil, de grootste stad van het land. Het aantal gewonden is ook licht gestegen: van 48 naar 52.

Buiten de gevangenis staan familieleden van gedetineerden die willen weten hoe hun dierbaren eraan toe zijn.

Mexicaanse kartels

Bij de rellen gingen gevangenen elkaar te lijf met vuurwapens, messen en explosieven. De politie en het leger hadden zo'n vijf uur nodig om de orde te herstellen op het complex.

De autoriteiten meldden gisteren dat een ruzie tussen twee lokale rivaliserende bendes de aanleiding was voor het geweld. De voormalige baas van de militaire inlichtingendienst van het land zegt nu dat internationale criminele organisaties hierbij betrokken zijn. Hij noemt de Mexicaanse drugskartels Sinaloa en Jalisco. "Ze willen angst zaaien", zegt de oud-functionaris.

Op het gevangenisterrein was op meerdere plekken was rook ontstaan en er waren schoten en explosies te horen: