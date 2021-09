WOZ-waarde van woningen 7 procent gestegen, gemiddeld 290.000 euro

De gemiddelde WOZ-waarde van een woning is dit jaar 7 procent hoger dan vorig jaar. De gemiddelde waarde is 290.000 euro, het hoogste bedrag ooit. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers. Met de WOZ-waarde bepalen gemeenten onder andere hoe hoog de gemeentelijke heffingen zijn.

De WOZ-waarde stijgt voor het zesde jaar op rij, maar de toename dit jaar is minder groot dan een jaar eerder. Toen was de stijging 8,9 procent.

De gemeente Oldambt kende de grootste stijging met 12,4 procent. Rotterdam had met 11,4 procent de grootste stijging van de grote steden. Opvallend is dat in Amsterdam, na forse toenames de afgelopen jaren, de gemiddelde WOZ-waarde toenam met 1,2 procent, ver onder het landelijke gemiddelde.

Pekela is de gemeente met de laagste gemiddelde WOZ-waarde, 148.000 euro. Daartegenover staat Bloemendaal met de hoogste waarde van 778.000 euro, ruim vijf keer hoger.