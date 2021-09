Uitblinker Danjuma buigt met Villarreal in slotminuut voor Ronaldo en United

Dankzij Cristiano Ronaldo - wie anders - heeft Machester United in groep F van de Champions League ternauwernood nieuw puntenverlies voorkomen.

Na de nederlaag tegen Young Boys hadden The Red Devils in eigen huis grote moeite met Villarreal, maar in de extra tijd schoot de Portugese sterspeler zijn ploeg toch nog naar de overwinning: 2-1.

Ronaldo speelde tegen Villarreal zijn 178ste wedstrijd in de Champions League. Een record. Niemand speelde ooit meer duels. De Spanjaard Iker Casillas stond namens Real Madrid en FC Porto 177 keer in het doel in de Champions League.

Op Old Trafford was het, onder leiding van Arnaut Danjuma, Villarreal dat de betere ploeg was en de kansen creëerde. De Nederlandse buitenspeler in Spaanse dienst was een van de uitblinkers en zette tot twee keer toe doelman David de Gea aan het werk, maar hij wist niet te scoren.