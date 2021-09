Darwin vergroot zorgen Barcelona, dat zich moeizaam aanpast aan nieuwe realiteit

Memphis Depay kon ook geen potten breken in Lissabon - Getty Images

Al weken predikt Ronald Koeman realisme en geduld, omdat dit Barcelona niet - meer - kan tippen aan de Europese top. Een pessimistische visie die Koeman nog maar eens bevestigd zag worden in Lissabon, waar zijn ploeg met 3-0 onderuitging in de Champions League-wedstrijd tegen Benfica. Hoe symbolisch was het dat juist Darwin al snel genadeloos toesloeg tegen de club die zo veel moeite heeft zich aan te passen aan zijn veranderde omgeving, de nieuwe realiteit, Barcelona. De grootmacht die steeds verder achterop raakt in de survival of the fittest, of richest, die topvoetbal heet. Darwin Núñez, voetbalnaam Darwin, zette ook nog eens een van de exponenten van Barcelona anno 2021 te kijk in aanloop naar zijn openingsgoal. De Uruguayaanse spits passeerde Eric García met een dubbele schaar, voordat hij in de korte hoek raak schoot (1-0).

Frenkie de Jong baalt na de openingstreffer van Darwin Núñez - Pro Shots

García is een van de zomeraanwinsten voor wie geen transfersom betaald hoefde te worden, een uitkomst voor Barça toen de schatkist nog leger bleek dan gedacht. Ook Memphis Depay en Sergio Agüero kwamen transfervrij, terwijl Luuk de Jong en Yusuf Demir goedkoop konden worden gehuurd. De Jong mist twee keer voor open doel De 31-jarige De Jong werd gehaald als plan B, maar tegen Benfica stond hij wederom in de basis. De spits liet zich zien, maar helaas voor Koeman op een manier die deed begrijpen dat hij bij Sevilla niet aan spelen toekwam. In de elfde minuut kon de targetman de bal op aangeven van Frenkie de Jong in een leeg doel schuiven, maar dat lukte niet. Met een indrukwekkende actie wierp Lucas Veríssimo zich voor zijn schot, waarna Frenkie de Jong alsnog werd afgevlagd voor buitenspel. Na een klein uur spelen wist Luuk de Jong wederom niet te scoren in een leeg doel, ditmaal belandde de bal via zijn heup op de paal, maar wederom had hij het 'geluk' dat een ploeggenoot buitenspel bleek te hebben gestaan. Ditmaal was dat Ronald Araújo.

Luuk de Jong mist twee keer voor open doel - Pro Shots

Kort daarvoor was Barcelona nog goed weggekomen na een flater van een van de representanten van het oude, succesvolle Barcelona, Marc-André ter Stegen. De Duitse doelman kwam onbegrijpelijk ver uit, werd afgetroefd door Darwin, maar zag tot zijn opluchting dat de spits van grote afstand op de paal mikte. Genadeklap Barcelona was wel gevaarlijk - een inzet van Sergi Roberto werd van de lijn gehaald - maar wist niet toe te slaan. Juist toen Koeman een driedubbele wissel had doorgevoerd en een van de weinige lichtpuntjes Ansu Fati had ingebracht, deelde Benfica de genadeklap uit. De bal belandde met wat geluk voor de voeten van Rafa Silva, die hard en hoog raak schoot voor de 2-0.

Hoeveel geduld heeft men in Barcelona nog met Ronald Koeman? - ANP

Twaalf minuten voor tijd maakte Darwin er zelfs 3-0 van, door vanaf de penaltystip koeltjes raak te schieten voor zijn tweede van de avond. De strafschop werd veroorzaakt door Sergiño Dest, die hands maakte in het zestienmetergebied. En tien minuten later zette García de kers op de taart, door zijn tweede gele kaart te pakken, waardoor Barcelona de wedstrijd ook nog met tien man eindigde. Bayern eerste, Barcelona laatste De vraag is of Koemans roep om geduld zal worden beantwoord. Eerder werd al verloren van Bayern München, dat zijn tweede groepsduel met 5-0 won van Dinamo Kiev, waardoor Barcelona roemloos laatste staat. Het zal de hardnekkige geruchten over een naderend ontslag van de Nederlandse coach alleen maar aanwakkeren.