Belastingdienst versoepelt aflossing belastingschuld ondernemers

De Belastingdienst kan afwijken van de procedure als de ondernemer nog liquiditeitsproblemen heeft. De ondernemer kan in dat geval later beginnen met aflossen, maar de schuld moet wel uiterlijk 1 oktober 2027 volledig zijn afgelost.

Ondernemers die als gevolg van de coronapandemie een belastingschuld hebben opgebouwd, krijgen meer ruimte om die uitgestelde belastingen te betalen. In totaal hebben 270.000 ondernemers alles bij elkaar een belastingschuld van 19,2 miljard euro opgebouwd in de afgelopen anderhalf jaar. Het kabinet heeft aanvullende maatregelen bekendgemaakt om hen tegemoet te komen als ze er nu nog niet in slagen de fiscus terug te betalen.

Volgens fiscaal advocaat Diane Jansen is het grootste probleem dat ondernemers in dat geval niet naar de belastingrechter kunnen. "En dat vind ik niet kunnen. Ze hebben geen rechtsbescherming, terwijl die mogelijkheid wel klaarligt in een wet en alleen nog bij Koninklijk Besluit moet worden ingevoerd, zodat deze in werking kan treden per 1 oktober. Maar staatssecretaris Vijlbrief stelt dat steeds maar uit."

De fiscaal advocaat heeft het dan over de zogenoemde Fiscale Vereenvoudigingswet 2017, waar ook Kamerleden Renske Leijten (SP) en Pieter Omtzigt (destijds CDA) in februari dit jaar Kamervragen over hebben gesteld in het kader van het toeslagenschandaal.

Verouderd systeem

Volgens Jansen wordt die wet maar niet ingevoerd doordat de ict-systemen van de Belastingdienst zijn verouderd bij onder andere het innen van belastingen en toeslagen.

Het ministerie van Financiën laat desgewenst weten dat de rechtsbescherming van burgers bij conflicten over uitstel van betaling en kwijtschelding van belastingen inderdaad verbetert door de Fiscale Vereenvoudigingswet 2017, maar dat zij nu nog niet in staat zijn de gehele wet uit te voeren.

Dit najaar laat het ministerie weten wanneer de wet wel in werking kan treden.