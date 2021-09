Tunesië stelt vrouwelijke premier aan te midden van politieke onrust

Vorige week trok Saied, die in 2019 werd verkozen, nog meer macht naar zich toe. Hij nam maatregelen om per decreet te kunnen regeren, in afwachting van aanpassing van de grondwet. Ook moet de regering voortaan verantwoording afleggen aan de president, en niet meer aan het parlement. Het parlement komt daarmee effectief buitenspel te staan. Tegenstanders spreken van een coup. De druk op de president om een nieuwe premier aan te wijzen nam daarop toe.

Afgelopen weekend gingen opnieuw duizenden Tunesiërs de straat op om te demonstreren tegen de machtsgreep van Saied. In juli ontsloeg hij de toenmalige premier en schorste hij het parlement. Het land verkeert niet alleen in een politieke crisis, maar kampt ook met ernstige economische problemen.

In het verleden bekleedden vrouwelijke politici in de Arabische wereld zelden belangrijke politieke posten. De aanstelling van Bouden is volgens Saied een eerbetoon aan alle Tunesische vrouwen. Hij zei verder dat ze zo snel mogelijk een kabinet moet vormen omdat er al "veel tijd verloren is gegaan". Daarmee doelde hij op de twee maanden dat Tunesië nu zonder regering zit.

De Tunesische president Kais Saied heeft Najla Bouden aangesteld als nieuwe premier, twee maanden na het ontslag van haar voorganger. Daarmee heeft Tunesië de primeur van de eerste vrouwelijke minister-president in de Arabische wereld. De 62-jarige Bouden, professor in de geowetenschappen en eerder werkzaam bij het ministerie van Onderwijs, beschikt over weinig politieke en economische ervaring.

In 2011 kwam er in Tunesië een einde aan decennia van autoritair bestuur. Massale volksprotesten brachten de toenmalige dictator Ben Ali ten val. Deze politieke verandering bleek het begin van de Arabische Lente. In omliggende landen kwamen ook protestbewegingen van de grond, maar Tunesië gold tot voor kort als het enige land waarin de democratie overeind was gebleven.

'Goede sier maken'

Journalist Faïrouz ben Salah, die in Tunis woont en ook geregeld voor Nederlandse dagbladen heeft geschreven, is sceptisch over de aanstelling van Bouden. Volgens de publicist is het waarschijnlijk dat Saied voor een vrouw heeft gekozen om de westerse wereld gunstig te stemmen na zijn machtsovername. "Als het moeilijk wordt, kun je in Europa steun winnen als je een feministische zet doet."

Ben Salah wijst er daarnaast op dat de nieuwe premier geen politieke of bestuurlijke ervaring heeft en in feite de derde ambtenaar op rij is die in korte tijd door de president is aangesteld. "Saied zoekt geen tegenstand op. Hij is niet werkelijk op zoek naar een nieuwe regering, maar naar ambtenaren die precies doen wat hij zegt."

Ze vervolgt: "Omdat er geen ministers meer zijn, heeft Saied de afgelopen periode intensief samengewerkt met de ambtenarij. De laatste maanden heeft hij gehoorzame ambtenaren leren kennen en die krijgen nu posten toebedeeld." Dat de president vandaag kenbaar maakte dat er binnen enkele uren en maximaal een paar dagen een nieuw kabinet zal zijn, duidt er volgens Ben Salah op dat hij al precies weet wie er in de regering komen.

Meer protesten verwacht

Zij verwacht dat de koers van de president tot meer weerstand bij de bevolking zal leiden. "De economie is failliet en iedereen wacht op economische verbetering. Men had gehoopt dat Saied een premier zou benoemen met verstand van economie, maar er is geen enkel plan. Dat zal waarschijnlijk tot meer protest leiden."

In plaats daarvan, zou de president willen inzetten op corruptiebestrijding, zoals hij in de verkiezingen heeft beloofd. "Maar bij Saied ben je al snel corrupt. Hij zal dit voornemen waarschijnlijk misbruiken om meer tegenstanders te laten arresteren", verwacht journalist Ben Salah.