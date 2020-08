Gesink weet dat Tourzege eindelijk reëel is voor Jumbo-Visma: 'Kom maar op'

Ook al is het als helper van zijn drie kopmannen, het zou de kroon op zijn carrière zijn. "Echt meedoen om de overwinning in de Tour, dat is fantastisch om mee te maken."

Nu, in de herfst van zijn loopbaan, is de jongensdroom van Robert Gesink bijna tastbaar: de Tour de France winnen.

Lang gold hij als de gedoodverfde opvolger van Joop Zoetemelk. Maar in de loop der jaren werden de verwachtingen een last en een reeks aan pechmomenten en ongelukken smoorde de klassementsambities.

Zo deed hij het in de Tour van 2018, toen Roglic zijn eerste etappe won. Zo deed hij het de afgelopen week in de Ronde van de Ain. En zo deed hij het woensdag in de eerste etappe van de Dauphiné.

In het kleine, maar opvallend sterk bezette rondje in de Ain domineerde de Nederlandse formatie gelijk Team Sky in zijn beste jaren. En dat was nog zonder Wout van Aert, die na de Strade Bianche en Milaan-Sanremo woensdag ook nog even de openingsrit in de Dauphiné op zijn palmares zette.

"Kom maar op", zegt Gesink dan ook. "Laten we maar snel in Nice starten. Ik denk dat de mannen er klaar voor zijn."

Generale repetitie

In 2011 stond Gesink voor het laatst aan de start van het Critérium du Dauphiné, de koers waarin hij in zijn beginjaren twee keer vierde werd. Nu is hij er weer, om de puntjes op de i te zetten alvorens op 29 augustus de Tour de France begint.

Dat het wel goed zit, bleek in de openingsrit. Gesink toonde zijn spierballen, Roglic en Dumoulin reden gaten dicht, Kruijswijk hield het tempo hoog en ook Sepp Kuss deed een duit in het zakje.

"En Tony Martin is natuurlijk de sterkste man van de wereld, die kan in zijn eentje alles dichtrijden", vult Gesink lachend aan. "Qua helpers zit het wel goed. Als Wout zulke benen heeft, moet je er vol voor gaan. Dan wordt het voor hem ook makkelijker om zichzelf weg te cijferen."