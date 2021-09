Jakobsen sprint naar zevende seizoenszege, tiener Kooij juicht voor het eerst

Kooij, die dinsdag al tweede werd in de openingsrit, nam ook de leiderstrui over van de Duitser Phil Bauhaus.

Net als in de eerste etappe waren de sprinters aan de beurt in de etappe van Slunj naar Otocac over 187 kilometer. De al vroeg ontsnapte Jaime Castrillo werd 12 kilometer voor de finish ingerekend door Bahrain, dat inzette op een nieuwe sprintzege voor Bauhaus.

Brons bij WK

In de slotkilometer trok Mick van Dijke namens Jumbo-Visma de sprint aan voor Kooij, die vorige week brons veroverde bij de WK voor beloften. Dit keer versloeg hij Itamar Einhorn (Israel Start-Up Nation) en Kaden Groves (BikeExchange) in de sprint.

Het was niet de eerste zege die Kooij in het shirt van Jumbo-Visma boekte. Vorig jaar won hij in dienst van de opleidingsploeg onder andere een rit in de goed bezette Wielerweek Coppi e Bartali.