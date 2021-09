PSV-coach Schmidt voor even terug in Oostenrijk: 'Een voordeel is het niet'

Roger Schmidt - ANP

PSV-trainer Roger Schmidt is weer even terug in het land waar hij zijn grootste successen kende als trainer: Oostenrijk. "En daarom ben ik blij hier te zijn." Donderdag (18.45 uur) speelt PSV zijn tweede duel in de groepsfase van de Europa League tegen Sturm Graz, de huidige nummer twee van Oostenrijk. "Ik heb twee fantastische jaren gehad bij Red Bull Salzburg en dat verbind je met een land", reageert de trainer van PSV op een persconferentie, waar ook veel Oostenrijkse media op af gekomen was. Voordeel? Schmidt ziet het niet als een voordeel dat hij tussen 2012 en 2014 in Oostenrijk werkte en daarom misschien de tegenstander net iets beter kent. "Het is lang geleden dat ik hier geweest ben. Ik ken nog twee spelers die er toen ook speelden. Het team is op dit moment erg goed en heeft zich erg goed ontwikkeld de afgelopen jaren. Maar een voordeel is het niet, behalve dat ik weet dat er een goede sfeer in het stadion zal zijn."

Stand groep B Europa League - NOS

Na de 2-1 nederlaag van PSV tegen Willem II lijkt Sturm Graz de ideale tegenstander voor herstel. In een groep met verder Real Sociedad en AS Monaco zijn de Oostenijkers op papier de minste ploeg en dus mag er wel een overwinning verwacht worden. "Ik wil vooral dat we goed spelen", reageert Schmidt. "Sturm Graz is een zeer goed team met een duidelijk plan en intensief voetbal. Op basis van namen en budget is Sturm Graz de minste, maar gezien het elftal en het feit dat ze thuis spelen gaat het geen gemakkelijke avond voor ons worden. Ik weet dat we op de top van ons kunnen moeten spelen om de drie punten te pakken." Druk Na een sterke seizoenstart zitten de Eindhovenaren, na nederlagen tegen Feyenoord en Willem II, nu in een mindere fase. Het zorgt volgens Schmidt niet voor extra druk richting het duel van morgen. "Die druk is er altijd. Winst is niet noodzakelijk, maar we willen natuurlijk wel winnen. Er zijn maar zes wedstrijden dus je hebt niet veel tijd om misstappen te repareren. We hebben een zware groep. Voor alle teams is het een uitdaging." Noni Madueke en Davy Pröpper zijn niet met PSV afgereisd naar Graz. Pröpper heeft een lichte blessure, terwijl Madueke nog niet helemaal hersteld is van de blessure die hij opliep bij het uitduel met Go Ahead Eagles van vorige week woensdag.