Terreurverdachten Eindhoven twee weken langer in voorarrest

De negen terreurverdachten die vorige week in Eindhoven zijn aangehouden, blijven twee weken langer in voorarrest. Dat heeft de rechter-commissaris van de rechtbank in Rotterdam besloten.

De negen werden vorige week donderdag gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van en het trainen voor een terroristische aanslag. Het gaat om mannen tussen de 18 en 31 jaar. Allen hebben de Nederlandse nationaliteit, Acht zijn geboren in Nederland en één in Afghanistan.

Volgens het Openbaar Ministerie is door de arrestatie van de mannen een terroristische dreiging afgewend. Wat het doelwit van de dreiging was, is nog onduidelijk. Wel is bekend dat de terreurdreiging in verband wordt gebracht met het jihadistisch gedachtengoed van terreurgroep IS, waarmee de verdachten zich verbonden zouden voelen.

Bij de aanhouding zijn geen wapens of explosieven gevonden. Wel zijn er gegevensdragers in beslag genomen.

Geen contact met buitenwereld

Het OM begon afgelopen zomer samen met de Landelijke Recherche het onderzoek naar de groep. Dat deden zij op basis van informatie van de inlichtingendienst AIVD.

De verdachten mogen alleen contact hebben met hun advocaten. Enkele advocaten lieten eerder al weten te betreuren dat het OM het nieuws over de aanhoudingen in een "vroeg stadium" naar buiten heeft gebracht.

"Het lijkt erop dat het OM er geen rekening mee heeft gehouden dat het nog om verdachten gaat. Elke Nederlander denkt nu dat de verdachten iets met terrorisme te maken hebben", zei advocaat Serge Weening vorige week tegen de NOS. Zijn advocatenkantoor staat twee van de negen verdachten bij.