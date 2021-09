VVD, D66 en CDA praten morgen verder, doorstart coalitie in zicht

D66-leider Kaag vertrekt bij de informateur - ANP

Er is vanavond geen doorbraak meer te verwachten in de formatie. De woordvoerder van informateur Remkes heeft bekendgemaakt dat de gesprekken donderdagmiddag worden voortgezet. Alles wijst erop dat het daarbij gaat om een doorstart van de huidige coalitie van VVD, D66, CDA en ChristenUnie. Eerder op de avond verlieten VVD-leider Rutte, D66-leider Kaag en CDA-leider Hoekstra de gesprekslocatie van informateur Remkes voor overleg met hun achterbannen en Tweede Kamerfracties. "De informateur heeft een concrete denklijn neergelegd en daar hebben we over gesproken", zei Rutte daarover. Verder wilde hij weinig kwijt over het VVD-beraad. "Ik kan niets zeggen over de uitkomst van ons overleg." Maar bronnen zeggen dat de VVD heeft ingestemd met het voorstel van Remkes. CDA-leider Hoekstra is ook klaar met zijn fractieoverleg. Over de uitkomst van dat gesprek is niets bekend. D66 is er nog niet uit en laat weten vandaag nog geen knopen te gaan doorhakken. Morgen praten ze daar verder. Voor D66 is de optie van een doorstart het lastigst, omdat Kaag die meteen na de verkiezingen heeft afgewezen.

Politiek verslaggever Ron Fresen volgt de gesprekken: "Er zijn vandaag veel mogelijkheden besproken en afgestreept. Wat er toch weer op tafel ligt is een voortzetting van de huidige coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. Het feit dat ze het er bij VVD en CDA zo snel over eens werden, wijst erop dat dit de optie is die Remkes uiteindelijk heeft voorgesteld. Een andere optie waar lang over is gesproken is een zespartijenkabinet met PvdA en GroenLinks erbij. Die staan daar positief tegenover. De ChristenUnie is bereid over beide opties te praten. Maar de optie van zes partijen werd in de loop van de dag steeds onwaarschijnlijker. Overigens zijn nieuwe verkiezingen ook nog steeds niet uitgesloten."

Vanmiddag spraken negen partijen met informateur Remkes en met elkaar over de mogelijkheden van politieke samenwerking. Dat waren VVD, D66, CDA, PvdA, GroenLinks, ChristenUnie, Volt, SGP en Fractie Den Haan. Remkes wilde met de partijen uit "het brede en constructieve midden", waartoe hij de laatste drie ook rekent, op zoek naar onorthodoxe manieren van samenwerking, waaronder een extraparlementair kabinet. Dat plan is na een 'biechtstoelprocedure', waarbij de partijleiders een voor een hun mening mochten geven, van tafel. Na het vertrek van de meeste partijleiders aan het eind van de middag, overlegden de leiders van VVD, CDA en D66 nog korte tijd samen. Daarna gingen ze in gesprek met hun achterbannen. Twee linkse partijen De twee linkse partijen waren na afloop van de gesprekken positief. "Wij hebben vandaag weer naar voren gebracht dat we bereid zijn tot het vormen van het kabinet", zei GroenLinks-leider Klaver ook namens PvdA-leider Ploumen. Maar of de variant waar Ploumen en Klaver aan mee mogen doen nog op tafel ligt, is niet duidelijk. Ploumen: "We moeten nu afwachten wat de conclusie van VVD, CDA en D66 is over de gesprekken." Welke variant het ook gaat worden, een kabinet is er voorlopig nog niet want de inhoudelijke onderhandelingen moeten nog beginnen.