VVD, D66 en CDA praten met achterban, 'belangrijk en beslissend moment' over opties

VVD-leider Rutte, D66-leider Kaag en CDA-leider Hoekstra zijn na de gesprekken over de formatie naar hun fracties gegaan voor beraad. Rutte wilde aan het begin van de avond weinig kwijt over het formatieoverleg. "Wij gaan nu even intern met de VVD-fractie overleggen. Ik ga er verder niets over zeggen, we hebben goede gesprekken gehad." Eerder verliet Kaag de locatie waar de gesprekken hadden plaatsgevonden: "We hebben goede en stevige gesprekken gevoerd en wij gaan ons nu als D66-fractie beraden." De partij overlegt over onderhandelingen over een kabinet met de huidige vier coalitiepartijen of een kabinet met ook GroenLinks en PvdA.

Politiek verslaggever Ron Fresen volgt de gesprekken: "Je kunt gerust zeggen dat dit het belangrijkste en meest beslissende moment van de formatie is. Er zijn vandaag veel mogelijkheden besproken en afgestreept. Wat er toch weer op tafel ligt is een voortzetting van de huidige coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie, of een zespartijenkabinet met PvdA en GroenLinks erbij. Die staan daar positief tegenover. De ChristenUnie is bereid over beide opties te praten."

CDA-leider Hoekstra sprak van goede inhoudelijke gesprekken. Ook hij overlegt met zijn achterban over hoe nu verder. Vanmiddag spraken negen partijen met informateur Remkes en met elkaar over de mogelijkheden van politieke samenwerking. Na het vertrek van de meeste partijleiders aan het eind van de middag, overlegden de leiders van VVD, CDA en D66 nog korte tijd samen. Twee linkse partijen Na afloop van de gesprekken zei GroenLinksleider Klaver ook namens PvdA-leider Ploumen: "Wij hebben vandaag weer naar voren gebracht dat we bereid zijn tot het vormen van het kabinet". De twee linkse partijen zijn bereid te praten over een kabinet met zes partijen. "We willen een zo breed mogelijk meerderheidskabinet." Het waren open gesprekken, zegt Ploumen: "En we moeten nu afwachten wat de conclusie van VVD, CDA en D66 is over de gesprekken."

Remkes had VVD, D66, CDA, PvdA, GroenLinks en ChristenUnie uitgenodigd. Dat zijn de zes partijen die sinds de verkiezingen op 17 maart steeds in beeld zijn gebleven. Daarnaast kregen Volt, SGP en Fractie Den Haan een uitnodiging. Remkes wilde met de partijen uit "het brede en constructieve midden", waartoe hij de laatste drie ook rekent, op zoek naar onorthodoxe manieren van samenwerking, waaronder een extraparlementair kabinet. De ministers van zo'n kabinet werken met een regeringsprogramma waar de fracties van die partijen niet vooraf steun aan hoeven te beloven. Dat plan is nu van tafel, en het gaat weer over de formatie van een 'gewoon' meerderheidskabinet. Overigens kan dat ook nog een tijd gaan duren omdat de inhoudelijke onderhandelingen nog moeten beginnen.