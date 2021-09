Nog geen doorbraak in formatie, VVD, D66 en CDA praten met achterban over opties

D66-leider Kaag en CDA-leider Hoekstra hebben de locatie van de gesprekken over de formatie verlaten. Kaag: "We hebben goede en stevige gesprekken gevoerd en wij gaan ons nu als D66-fractie beraden." De partij moet zich nu intern gaan uitspreken over onderhandelingen over een kabinet met de huidige vier coalitiepartijen of een kabinet met ook GroenLinks en PvdA.

CDA-leider Hoekstra spreekt van goede inhoudelijke gesprekken. Ook hij gaat met zijn achterban overleggen over hoe nu verder.

Vandaag hebben negen partijen met informateur Remkes en met elkaar gesproken over de mogelijkheden van politieke samenwerking. Na het vertrek van de meeste partijleiders aan het eind van de middag, bleven de leiders van VVD, CDA en D66 achter om verder te praten.

Twee linkse partijen

Na afloop van de gesprekken zei GroenLinksleider Klaver ook namens PvdA-leider Ploumen: "Wij hebben vandaag weer naar voren gebracht dat we bereid zijn tot het vormen van het kabinet". De twee linkse partijen zijn bereid te praten over een kabinet met zes partijen. "We willen een zo breed mogelijk meerderheidskabinet."

Het waren open gesprekken, zegt Ploumen: "En we moeten nu afwachten wat de conclusie van VVD, CDA en D66 is over de gesprekken."