1600 gezakte inburgeraars blijken toch geslaagd voor examenonderdeel

Een kleine 1600 mensen die gezakt waren voor een onderdeel van het inburgeringsexamen zijn daar alsnog voor geslaagd. Demissionair minister Koolmees meldt aan de Tweede Kamer dat er een fout is gemaakt bij de normering van de examens. Daardoor kregen 1584 kandidaten ten onrechte te horen dat ze voor dat onderdeel gezakt waren. Volgens Koolmees ligt de fout bij de ontwikkelaar van de toetsen.

DUO (de organisatie die de examens afneemt) gaat de betrokkenen per brief informeren dat ze toch geslaagd zijn. In de brief worden ook excuses aangeboden en de kosten die de inburgeraars eventueel gemaakt hebben voor nieuwe examenpogingen worden vergoed of in mindering gebracht op hun lening. De fout kost het Rijk mogelijk 250.000 euro.

Participatieverklaring

Koolmees meldt verder dat er ook fouten zijn gemaakt bij de 'participatieverklaring'. Dat is een verplicht onderdeel van het inburgeringsexamen: inburgeraars moeten kennis maken met Nederlandse kernwaarden en verklaren dat ze die respecteren.

DUO heeft nu ontdekt dat veel mensen ten onrechte die plicht niet opgelegd hebben gekregen.199 van hen moeten het 'participatie-programma' alsnog afwerken. Nog eens 62 mensen die inmiddels al wel het inburgeringsexamen hebben afgelegd, hoeven het participatiedeel niet meer te doen. En er zijn ook nog 183 gevallen waarin de participatieplicht ten onrechte was ingetrokken. Ook zij moeten alsnog aan de plicht voldoen.