Levenslang geëist tegen Onur K. voor gezinsmoord in Etten-Leur

Het Openbaar Ministerie heeft een levenslange celstraf geëist tegen een man die ervan wordt verdacht zijn vrouw (31), moeder (65), zoon (6) en dochter (2) te hebben vermoord. Volgens het OM pleegde Onur K. (34) een "zinloze daad tegen weerloze slachtoffers".

De slachtoffers werden vorig jaar maart in hun woning in Etten-Leur gevonden. Enkele dagen later werd K. op straat in het dorp aangehouden. Het OM denkt dat K. eerst zijn vrouw en twee kinderen heeft gedrogeerd met pillen. Daarna zou hij zijn moeder, vrouw en kinderen met handen en snoeren hebben gewurgd. Volgens het OM is op meerdere kabels en snoeren dna van de slachtoffers en van K. gevonden.

Omdat K. voor de rechter niets wilde zeggen, blijven veel vragen onbeantwoord, schrijft Omroep Brabant. Na zijn arrestatie heeft K. de moord op zijn moeder bekend. De andere drie moorden zijn door onbekenden gepleegd, aldus K.

Verklaring verdachte ongeloofwaardig

Hij vertelde na zijn arrestatie dat mensen 'uit het buitenland' zijn vrouw en kinderen hadden vermoord. Naar eigen zeggen ontdekte hij de lichamen toen hij thuiskwam. Daarna belde hij geen ambulance of politie, maar vroeg hij zijn moeder of ze naar huis kon komen.

K.'s moeder zag daar de drie lichamen op een bed liggen. Ze werd volgens K. hysterisch en ging slaan. Toen heeft hij zijn moeder vermoord, verklaarde de verdachte tegenover de politie. Maar de recherche heeft geen enkel spoor van andere daders aangetroffen. Het OM vindt het alternatieve scenario van K. dan ook "volstrekt ongeloofwaardig".

Wat er wél is gebeurd en welk motief K. had voor zijn daad blijft onduidelijk. Wel is aan het licht gekomen dat de verdachte ten tijde van de moorden vanwege een gokverslaving diep in de schulden zat. Het OM vermoedt dat K. de moorden pleegde "ogenschijnlijk omdat hij geen uitweg zag uit zijn financiële situatie en geen gezichtsverlies wilde lijden."

Volledig toerekeningsvatbaar

K. is door deskundigen onderzocht maar zij konden, naast zijn gokverslaving, geen stoornis vinden. Volgens justitie moet hij daarom volledig toerekeningsvatbaar worden gehouden voor de moorden en is tbs geen optie.

De advocaat van de verdachte vroeg om vrijspraak voor het doden van de vrouw en kinderen. De dood van zijn moeder moet worden gezien als doodslag en niet als moord, stelde de advocaat. De rechtbank doet uitspraak op 4 november. K. heeft gezegd dat hij daar niet bij wil zijn.