Delmee haalt bezem door selectie Oranjehockeyers: 'Nieuw gezicht voor het elftal'

De nieuwe bondscoach van de hockeymannen windt er - zoals verwacht - geen doekjes om. Jeroen Delmee heeft woensdag zijn trainingsgroep in aanloop naar de Pro League-wedstrijden van eind november bekendgemaakt en die is op z'n zachtst gezegd aardig veranderd.

"Dit geeft kansen aan nieuwe, frisse jongens, die een nieuw gezicht aan het Nederlands elftal kunnen geven. Dat is waar ik naar op zoek ben", licht Delmee zijn keuzes toe.

De omslag na de teleurstellend verlopen Olympische Spelen die hij twee weken geleden al aankondigde, zette hij vandaag kracht bij met een gloednieuwe selectie. Delmee: "Het is een totaal andere groep. Van de groep in Tokio is bijna niemand meer over, er zijn er negen die op dit moment niet meer in de spelersgroep zitten."

Oude garde

Het zijn behoorlijk wat bekende namen die ontbreken op de nieuwe lijst: Mink van der Weerden, Jeroen Hertzberger, Robbert Kemperman, Sander de Wijn en Seve van Ass kunnen voorlopig hun oranjetenue in de kast leggen. Daarentegen kan Terrance Pieters zijn tenue juist weer afstoffen, hij is terug in de selectie van de Nederlandse hockeyers.

Bekijk hieronder de nieuwe selectie van bondscoach Jeroen Delmee: