Bondscoach haalt bezem door hockeyselectie en neemt afscheid van 1.605 interlands

Sander de Wijn en Seve van Ass balen van de uitschakeling in de kwartfinales van de Spelen - ANP

De nieuwe bondscoach van de hockeymannen windt er - zoals verwacht - geen doekjes om. Jeroen Delmee heeft woensdag zijn trainingsgroep in aanloop naar de Pro League-wedstrijden van eind november bekendgemaakt en die is op z'n zachtst gezegd aardig veranderd. "Dit geeft kansen aan nieuwe, frisse jongens, die een nieuw gezicht aan het Nederlands elftal kunnen geven. Dat is waar ik naar op zoek ben", licht Delmee zijn rigoureuze keuzes toe.

Delmee: 'Het is een totaal andere groep, daar was ik naar op zoek' - NOS

De omslag na de teleurstellend verlopen Olympische Spelen die hij twee weken geleden al aankondigde, zette hij vandaag kracht bij met een gloednieuwe selectie. Delmee: "Het is een totaal andere groep. Van de groep in Tokio is bijna niemand meer over, er zijn er negen die op dit moment niet meer in de spelersgroep zitten." Oude garde Het zijn behoorlijk wat bekende namen die ontbreken op de nieuwe lijst: Mink van der Weerden, Jeroen Hertzberger, Robbert Kemperman, Sander de Wijn en Seve van Ass kunnen voorlopig hun oranjetenue in de kast leggen. De negen spelers die niet opgeroepen zijn, zijn samen goed voor 1.605 interlands. Daarentegen kan Terrance Pieters zijn tenue juist weer afstoffen, hij is terug in de selectie van de Nederlandse hockeyers. Bekijk hieronder de nieuwe selectie van bondscoach Jeroen Delmee.

Voorlopige selectie van de hockeymannen van de nieuwe bondscoach Jeroen Delmee - NOS

Delmee: "Een viertal heeft zelf aangegeven definitief te stoppen: Billy Bakker, Mink van der Weerden, Glenn Schuurman en Roel Bovendeert. Maar er is ook een groep waarvan ik zeg dat die on hold staat. Die spelers hebben wat langer de tijd nodig om te kijken of ze zich willen vastleggen richting Parijs 2024." De bondscoach doelt daarmee op de rest van de 'oude garde': Kemperman, De Wijn, Pruyser, Hertzberger en Van Ass. Ook zij zijn voorlopig niet meer in het Nederlands elftal te zien. Daarmee keldert de gemiddelde leeftijd van het elftal met zo'n vier jaar: van 28,4 naar bijna 25 jaar. Warmerdam wel bij Oranje Maar waar de een van de lijst verdwijnt, opent er voor de ander plotseling een deur. Zo ook voor Dennis Warmerdam, speler van Pinoké. De voormalig aanvoerder van Jong Oranje werd door oud-bondscoach Max Caldas nooit geselecteerd voor het 'grote' Oranje, maar mag zich nu melden bij Delmee. Een bijzonder moment voor de speler van Pinoké, aangezien zijn hockeycarrière aan een zijden draadje hing.

Dennis Warmerdam Pinoké - Pro Shots