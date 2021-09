De uitzending van 29 september

De vorige informateur, Mariëtte Hamer, zei gisteravond in Nieuwsuur dat het vandaag "wel ongeveer de bel voor de laatste ronde" is:

Het is nu of nooit voor de kabinetsformatie, zo lijkt het. Informateur Remkes ontvangt vandaag de leiders van negen partijen uit "het brede en constructieve midden" voor een ultieme poging om een doorbraak te forceren. Hij wil kijken naar een onorthodoxe manier van samenwerking, waaronder een extraparlementair kabinet zonder regeerakkoord. We bespreken alle ontwikkelingen met politiek verslaggever Arjan Noorlande r.

Arbeidsmigranten om vacatures te vervullen?

In een aantal sectoren is een schreeuwend tekort aan werknemers. Zouden arbeidsmigranten die vacatures kunnen vervullen? Dat is nog maar de vraag. Door de pandemie kwamen vorig jaar juist minder arbeidsmigranten naar Nederland. Bovendien zijn er nu al problemen met de huisvesting en werkomstandigheden van migranten. We bespreken de voors en tegens van het aantrekken van extra arbeidsmigranten met econoom Mathijs Bouman.