YouTube gaat video's met misinformatie over vaccins verwijderen

Video's die volgens YouTube medisch onjuiste informatie over vaccins bevatten, kunnen vanaf vandaag worden verwijderd. Denk aan de claims dat de vaccins autisme, kanker of onvruchtbaarheid veroorzaken.

Het is een aanvulling op bestaand beleid dat specifiek gericht is op misinformatie over coronavaccins. Naar eigen zeggen heeft het bedrijf onder die regels sinds vorig jaar al 130.000 video's verwijderd.

"We hebben gezien dat valse beweringen over coronavaccins overlopen in verkeerde informatie over vaccins in het algemeen", schrijft het videoplatform in een blogpost. "Volgens het bedrijf is het nu "belangrijker dan ooit" om dit beleid verder uit te breiden. The Washington Post schrijft dat er vandaag kanalen van bekende Amerikaanse anti-vaccinactivisten zijn verwijderd.

Uitzonderingen

De nieuwe regels bevatten ook uitzonderingen. YouTube zegt dat in het kader van de "publieke discussie en het debat over het wetenschappelijke proces" er content toegestaan blijft over vaccinbeleid, nieuwe testen en historische successen en problemen met vaccins. Ook persoonlijke ervaringen mogen worden geplaatst, zolang deze niet tegen de regels zijn en het kanaal waar de video op staat geen "patroon vertoont van het promoten van vaccin-terughoudendheid".

Bedrijven zoals YouTube, maar ook Facebook en Twitter, staan al tijden onder druk om onjuiste informatie op hun platforms aan te pakken. Aan de ene kant klinkt de kritiek dat hier niet genoeg tegen wordt gedaan.

Aan de andere kant krijgen de platforms snel het verwijt dat ze censuur toepassen. Zo heeft Kamerlid Van Haga een kort geding tegen LinkedIn aangespannen over vermeende censuur.

'Geen perfecte oplossing'

"Er is sowieso een dilemma", zegt promovendus contentmoderatie Naomi Appelman (UvA). "Een perfecte oplossing bestaat niet." Daarbij merkt ze op dat de platforms niet altijd even transparant zijn bij het uitvoeren van de regels.

"Daarnaast is het de vraag of je wel moet verwijderen", zegt ze. "Zeker als je het hebt over misinformatie. Mensen mogen domme dingen zeggen, mensen mogen liegen. De vraag is wanneer iets schadelijk wordt." Waar die grens ligt, laat zich vaak lastig bepalen.