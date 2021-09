Tannane uit selectie gezet bij Vitesse, mist sowieso Europees duel en Feyenoord

Oussama Tannane ontbreekt in de selectie van Vitesse voor het duel met Stade Rennais in de Conference League van donderdagavond. De middenvelder verscheen woensdag niet op de training en is in ieder geval voor twee duels uit de selectie gezet.

Het botert al langer niet tussen de linkspoot en trainer Thomas Letsch. Aanvankelijk wilde Tannane (27) deze zomer vertrekken, maar die transfer kwam er nooit. Het zette de verhoudingen op scherp tussen de trainer en speler.

Voorkeur

Afgelopen zaterdag bleef de Marokkaans international negentig minuten op de bank, de jonge Daan Huisman (uit eigen opleiding van de Arnhemse club) kreeg de voorkeur in de basis.

Tannane mist niet alleen de wedstrijd met Stade Rennais, ook ontbreekt hij in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord aankomende zondag in de eredivisie.