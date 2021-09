Tannane uit selectie gezet bij Vitesse, mist duels met Rennes en Feyenoord

Oussama Tannane ontbreekt in de selectie van Vitesse voor het duel met Stade Rennais in de Conference League van donderdagavond. De middenvelder verscheen woensdag niet op de training en is in ieder geval voor twee duels uit de selectie gezet.

Trainer Thomas Letsch had het op de persconferentie vooral over een verkeerde houding bij Tannane. "Hij deed niets bijzonders. Het is eigenlijk met elke speler hetzelfde. Soms sta je in de basis, soms niet. Dat hoort bij het voetbal. Tegen Mura en FC Twente stond hij in de basis en tegen Groningen en Fortuna Sittard niet."

"Daar kun je vervolgens op twee manieren mee omgaan en ik was niet blij met zijn reactie. Met zijn houding. En dat is de reden (dat hij niet bij de selectie zit, red.)."

Feyenoord

Tannane mist niet alleen de wedstrijd met Stade Rennais van donderdag, ook ontbreekt hij in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord aankomende zondag in de eredivisie.