270 KLM'ers overwegen carrière in de zorg: 'Het is heel dankbaar werk'

Stewardess Valerie Musson aan het werk in een Amsterdamse zorginstelling - Nieuwsuur

Het lijkt niet voor de hand te liggen: een overstap van stewardess bij KLM naar de ouderenzorg. Toch overwegen honderden KLM'ers die switch. De luchtvaartmaatschappij moet fors inkrimpen, er verdwijnen bijna 5000 banen, terwijl de zorg nog steeds schreeuwt om personeel. Daarom hebben KLM en zorgkoepel Actiz de handen ineen geslagen. De komende maanden zullen 270 cabinemedewerkers een introductiedag volgen om zo kennis te maken met de ouderenzorg. Stewardess Valerie Musson (46) is al een stap verder. Eerder dit jaar besloot ze KLM te verlaten via een vrijwillige vertrekregeling. Ze werkt nog tot 1 december bij KLM, maar is nu al gedetacheerd bij de Amsterdamse zorginstelling De Makroon. Op die manier krijgt ze een goed beeld van het werk in de ouderenzorg. "Het is net als in een vliegtuig maar dan met vaste passagiers. En een trolley", zegt Musson. Ze brengt koffie en thee rond en helpt de bewoners waar nodig. "Het is heel dankbaar werk. Ik ben blij dat ik hen een beetje vrolijkheid kan brengen."

Valerie Musson tijdens haar werk als stewardess - Nieuwsuur

Musson overweegt een opleiding HBO-verpleegkunde te gaan doen, die ze niet zelf hoeft te betalen. Door een betaalde opleiding, baangarantie en een salaris dat in de buurt ligt van het huidige KLM-salaris te bieden, wil zorgkoepel Actiz veel stewards en stewardessen werven. Maar ook medewerkers uit andere sectoren zijn interessant, zegt Actiz-bestuurder José van Vliet. "Het is logisch dat we in deze tijd kijken naar bedrijven als KLM, maar ook naar de reisbranche en de horeca. Mensen die in die sectoren werken zijn gastvrijheid gewend. We zien heel veel mogelijkheden." Er melden zich de laatste maanden veel mensen aan. Toch zal het enorme personeelstekort in de zorg niet worden opgelost door zij-instromers, verwacht Van Vliet. "De uitstroom wordt nog groter doordat er veel mensen met pensioen gaan. En die mensen kunnen eigenlijk niet gemist worden. We zullen nog meer moeten doen om het probleem op te lossen."

'Wel heel anders dan wat ik nu doe' Ook Chelsea van der Linde (28) overweegt een overstap naar de zorg. Ze werkt net twee jaar bij KLM, maar of ze haar baan kan houden is nog niet zeker. Dat wordt in de komende maanden duidelijk. "Het zou heel jammer zijn als mijn baan stopt, maar dat is wel een reële kans", zegt Van der Linde. Daarom is ze op zoek naar een alternatief. "Ik heb nog een heel werkend leven voor me. En ik zie in de zorg veel raakvlakken met mijn huidige baan. Ik twijfel nog wel tussen de verzorgende of verplegende kant."

Chelsea van der Linde (rechts) tijdens de introductiecursus - Nieuwsuur