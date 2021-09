Voorzitter Coöperatie Laatste Wil opgepakt voor hulp bij zelfdoding

De politie heeft gisteren het huis van Van Wijk in Apeldoorn doorzocht en dat is ook gebeurd bij een woning in een andere plaats.

Voorzitter Jos van Wijk van de Coöperatie Laatste Wil is opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij hulp bij zelfdoding. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem ook van deelneming aan een criminele organisatie die het plegen of beramen van hulp bij zelfdoding als oogmerk heeft.

Denk je aan zelfmoord of maak je je zorgen om iemand? Praten over zelfmoord helpt en kan anoniem via de chat op www.113.nl of telefonisch op 113 of 0800-0113.