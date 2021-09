Met Messi's rugnummer 10 is teruggekeerde tiener Fati de hoop van Barcelona

Ansu Fati - Reuters

Na een belabberde periode is er weer een sprankje hoop voor het FC Barcelona van Ronald Koeman. De overtuigende overwinning op Levante afgelopen zondag hielp mee, maar het hervonden optimisme in Catalonië is vooral te danken aan de sensationele comeback van een nog maar achttienjarige jongen: Ansu Fati. "Ansu! Ansu! Ansu!", klonk het afgelopen zondag in Camp Nou. Na 323 dagen blessureleed en drie operaties aan zijn knie keerde de aanvaller onder een orkaan van geluid terug binnen de lijnen. Als kers op de taart werden de supporters op een doelpunt van Fati getrakteerd, waarna zijn teamgenoten hem spontaan op de schouders namen. "Zo'n terugkeer had ik niet verwacht', zei Fati tegen de Spaanse pers. "Ik wil de artsen en fysio's die me tijdens dit proces hebben geholpen graag bedanken." Steun van familie Het beeld van zijn familieleden, die elkaar na zijn droomrentree huilend in de armen vielen, was ontroerend. Fati's gezin vluchtte in 2006 vanwege een burgeroorlog vanuit Guinee-Bissau eerst naar Portugal en vervolgens naar Spanje, toen de aanvaller nog maar vier jaar oud was.

Memphis Depay en Ansu Fati - Pro Shots

Onder aansporing van met name zijn vader schopte Fati het uiteindelijk tot FC Barcelona, waarvoor hij in 2019 met 16 jaar en 298 dagen de op een na jongste debutant ooit werd. Na afloop van zijn rentree afgelopen zondag vergat de sterspeler zijn familie dan ook niet. "Ik ben blij, ook voor mijn familie. Ze hebben deze periode samen met mij beleefd." Nummer 10 De status van Fati, die voor zijn blessure in 41 wedstrijden 13 keer scoorde, nam na de wedstrijd tegen Levante bijna mythische proporties aan. Dat werd versterkt door het rugnummer 10 dat hij droeg. Het nummer van Lionel Messi.

Twee seizoenen geleden: Ansu Fati krijgt een omhelzing van Lionel Messi - Pro Shots

"De 10 is terug in Camp Nou", kopte de Spaanse krant El Mundo Deportivo. Zelf gaf Fati aan geen extra druk te voelen door het nummer, maar het moge duidelijk zijn dat de verwachtingen voor het supertalent immens zijn, zowel in de media als bij de supporters. Woensdagavond speelt FC Barcelona in Lissabon de tweede groepswedstrijd in de Champions League tegen Benfica. Twee weken geleden ging het eerste duel met 3-0 verloren tegen Bayern München. Koeman tempert verwachtingen Je zou bijna vergeten dat Fati nog maar achttien jaar is, maar Koeman lijkt zich daarvan bewust en is van plan de aanvaller rustig te brengen. "We hebben een plan met hem en we zullen dat plan blijven volgen om ervoor te zorgen dat hij goed terugkeert." Assistent-trainer Alfred Schreuder nam door de schorsing van Ronald Koeman tegen Levante de honneurs waar en liet Ansi Fati tien minuten voor tijd invallen.

Koeman tempert de verwachtingen voor zijn pupil. "We zullen niet proberen met hem te rennen voordat we kunnen lopen. We hebben het over een jonge speler die veel kwaliteit aan het team zal toevoegen, maar we moeten het stap voor stap doen." Rustig brengen of niet: voor Koeman is de terugkeer van Fati een welkome impuls na een tegenvallende start van het seizoen. In de eerste zes duels werd slechts drie keer gewonnen, de andere drie duels eindigden gelijk. Met een loodzwaar programma voor de boeg hoopt Barcelona met Fati weer omhoog te kunnen kijken.

Programma FC Barcelona - NOS