Lavastroom op La Palma is spectaculair, maar vormt geen groot gevaar voor bewoners

Correspondent Rob Zoutberg zag een nieuw eilandje ontstaan, zei hij vanochtend in het NOS Radio 1 Journaal. "De hoogte daarvan is inmiddels 50 meter en het houdt maar niet op."

De lava met een temperatuur van ongeveer 800 graden valt sinds gisteravond in de buurt van de plaats Tazacorte in zee. "Door de hoge temperatuur van lava en het temperatuurverschil met de oceaan koelt de lava heel snel af", zegt Koornneef. "Die lava zet dan uit en vormt een soort glas."

Het gebied onder de vulkaan is al enkele dagen geëvacueerd en lokale autoriteiten hebben bewoners in de wijdere omgeving geadviseerd om binnen te blijven en ramen dicht te houden om te voorkomen dat ze gassen inademen. Ook wordt nu gekeken of er chemische reacties zijn ontstaan nu de lava het water heeft bereikt. Er is intussen wel een gunstige, aflandige wind opgestoken, waardoor de rook richting oceaan waait.

De lava die uit de Cumbre Vieja-vulkaan op het Spaanse eiland La Palma in de Atlantische Oceaan stroomt, zorgt voor spectaculair natuurgeweld maar vormt geen groot gevaar voor de bewoners, zegt vulkanoloog Janne Koornneef. "Je moet er niet met je neus bovenop staan, maar ik denk dat het vanaf een meter of 200 afstand al geen kwaad meer kan."

Op het moment dat de lava het water raakt, kunnen er ook explosies ontstaan, zegt Koornneef. "Dat is afhankelijk van hoe snel de lava de oceaan in stroomt. En er kan chloorgas vrijkomen door de reactie met zeewater." Toch is er geen groot gevaar voor de gezondheid van de mensen in de regio, zegt de vulkanoloog. "Je moet natuurlijk geen windvlaag met giftige gassen recht in je gezicht krijgen, maar de wind zorgt er ook voor dat die gassen snel verspreid en verdund worden."

Door de snelle evacuaties op het eiland vlak na de eerste uitbarsting zijn er geen doden of gewonden gevallen op La Palma. Wel is een weg langs de kust afgesloten die het eiland met verschillende dorpen verbindt, schrijft AP. De lava stroomde er overheen voordat het van een klif in de oceaan stortte.

Ook de luchthaven van La Palma is gesloten vanwege een enorme aswolk die boven het gebied hangt. Andere luchthavens op de Canarische eiland of belangrijke vluchtroutes blijven gewoon open.

Drukopbouw vergroot kans op uitbarsting

Hoe lang de vulkaan nog actief blijft, is niet nauwkeurig te voorspellen, zegt Koornneef. "Het proces is nog bezig. De magma in de vulkaan heeft zich in een jarenlang proces verzameld, maar hoeveel magma dat is, weten we niet. Je kunt wel de trillingen in de gaten houden die ontstaan door magma dat zich verplaatst in de korst. Daaraan kunnen we de activiteit in de gaten houden. Als het heel hard trilt weten we dat het voorlopig nog niet voorbij is."

Ook waarom de vulkaan dit keer tot zo'n uitbarsting is gekomen, is onduidelijk. "Er zijn verschillende magmakamers, soms tot tientallen kilometers onder de grond", legt de vulkanoloog uit. "Vanuit die ruimte wordt de magma naar de oppervlakte getransporteerd, maar dat hoeft niet per se. Het kan ook stollen in de korst. De drukopbouw is hier de beslissende factor, hoe meer druk, des te meer kans op een uitbarsting."

