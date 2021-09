Gemeenteraad Kampen beslist over lot van uniek wrak uit 15de eeuw

Het scheepswrak van de IJsselkogge na de berging in 2016 - RTV Oost

De komende tijd moet duidelijk worden of een in 2016 uit de IJssel gehaald scheepswrak weer terugkomt naar Kampen. Het wrak van de zogenoemde kogge ging destijds naar een conserveringscentrum in Lelystad. Het exposeren van het schip uit de 15de eeuw kost een miljoen meer dan gedacht en de gemeenteraad van Kampen moet daarover beslissen. "De raad moet een duidelijk 'go or no go'-signaal geven", zegt wethouder Albert Holtland tegen RTV Oost. "Kampen heeft in 2014 besloten dat het wrak van het middeleeuwse handelsschip, na conservering op de werf in Lelystad, terug moet keren naar Kampen."

De kogge werd in 2011 ontdekt, tijdens voorbereidingen voor het verdiepen van de vaargeul in de monding van de IJssel. Rijkswaterstaat zei destijds dat de kogge in uitzonderlijk goede staat was. De meeste eerder gevonden koggewrakken zijn geheel of gedeeltelijk uiteen geslagen en niet compleet. De IJsselkogge is een van slechts drie kogges die bewaard zijn gebleven. Andere werden gevonden in Bremen en Doel (België). De kogge werd in de dertiende eeuw ontwikkeld als opvolger van de platbodems die tot dan toe gangbaar waren. Het schip was veel zeewaardiger en kon veel meer lading vervoeren. Dit type schepen werd gebruikt voor de handel met steden aan de Oostzee.