Wekdienst 13/8: teststraat op Schiphol • Ajax speelt weer voor thuispubliek

Goedemorgen! Reizigers die terugkomen uit risicogebieden kunnen zich vanaf vandaag laten testen op Schiphol. In Bergen op Zoom wordt overlegd over een mogelijke mondkapjesplicht. En Ajax speelt voor het eerst weer een thuiswedstrijd met publiek. Het is met maxima tussen 29 en 33 graden wederom tropisch warm. Zonnige perioden en wolkenvelden wisselen elkaar af en het blijft in eerst instantie vrijwel overal droog. Later op de dag ontstaan enkele zware regen- en onweersbuien, de meeste in het midden en noorden van het land.

Ga je vandaag de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Check hier de aangepaste dienstregeling voor het spoor. Wat kun je vandaag verwachten? Op Schiphol opent om 10.00 uur de vorige week aangekondigde coronateststraat. Die is bedoeld voor reizigers die uit 'rood'- of 'oranje'-gebied komen. Het testen is niet verplicht. Reizigers die zich willen laten testen hoeven geen klachten te hebben en zich ook niet van tevoren aan te melden.

In Bergen op Zoom overlegt de burgemeester met de GGD over extra coronamaatregelen, zoals een mondkapjesplicht. De stad heeft momenteel het hoogste aantal coronabesmettingen per 100.000 inwoners. Veel besmette mensen bezochten de afgelopen tijd een moskee in de stad, maar het is niet duidelijk of zij daar ook besmet zijn geraakt.

De Rabobank presenteert de halfjaarcijfers. De grote vraag is wat het effect is van de coronacrisis op de resultaten van de bank.

En voor het eerst sinds de uitbraak van het coronavirus is in de Johan Cruijff Arena weer publiek welkom. Ajax ontvangt daar FC Utrecht voor een oefenwedstrijd. De gemeente Amsterdam heeft toestemming gegeven voor 4500 toeschouwers. Ze worden verdeeld over de eerste ring en moeten onderling afstand houden. Wat heb je gemist? In Wit-Rusland zijn opnieuw duizenden mensen de straat opgegaan om te betogen tegen president Loekasjenko en voor eerlijke verkiezingen. Het is de vierde nacht op rij dat er is gedemonstreerd. In de hoofdstad Minsk vormden honderden demonstranten een menselijke keten en automobilisten reden toeterend rond en probeerden politievoertuigen te hinderen. Ook in andere steden werd gedemonstreerd. Volgens de betogers is Loekasjenko's verkiezingszege onrechtmatig.

Ander nieuws uit de nacht: ME ingezet tegen groep overlast veroorzakende jongeren in Den Haag: de daders draaiden brandkranen open, staken vuurwerk af en richtten vernielingen aan, zegt de politie.

Weer meer mensen in Nederlandse gevangenissen: eind september vorig jaar zaten er zo'n 10.000 mensen vast, 400 meer dan in dezelfde periode een jaar eerder.

Oud-presidenten Mexico in de getuigenbank over omkopingsschandaal: de huidige president wil dat zijn voorgangers Peña Nieto en Felipe Calderon getuigen in de zaak over een groot omkopingsschandaal bij een staatsoliebedrijf. En dan nog even dit: De acteurs die optreden in shows in de Amerikaanse Disneyparken gaan weer aan het werk. Deze pretparken gingen op 11 juli al open, maar zonder de acteurs. Die vonden dat Disney niet genoeg maatregelen had genomen om ze te beschermen tegen het coronavirus. De performers eisten onder meer een mogelijkheid om zich regelmatig te laten testen. Daarom heeft het bedrijf net buiten de parken teststraten geplaatst.

