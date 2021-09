Coach stuntploeg Sheriff: 'Blij dat we het ongelijk van Dirk Kuijt bewijzen'

"Het was de grote speler Dirk Kuijt die zei dat ploegen als Sheriff niets op dit niveau te zoeken hebben", aldus Vernydoeb. "Ik ben erg blij dat we zijn ongelijk hebben bewezen."

Op de persconferentie na afloop van de wedstrijd tegen Real Madrid refereerde de trainer van Sheriff, de Oekraïner Joeri Vernydoeb, aan een uitspraak die Dirk Kuijt had gedaan toen zijn ploeg zich had gekwalificeerd voor de Champions League.

Twee weken geleden luisterde Sheriff het debuut in de Champions League al op met een verrassende overwinning op Sjachtar Donetsk. Met zes punten uit twee wedstrijden staat de ploeg glansrijk bovenaan in de groep.

De selectie van Real Madrid vertegenwoordigt met bijna 800 miljoen euro een veelvoud van dat bedrag. De meest waardevolle van speler Sheriff is de Colombiaanse aanvaller Frank Castañeda, met een waarde van 1 miljoen euro. Alleen de reservekeeper van Real is al het drievoudige waard.

Op zijn kuit heeft Thill een tatoeage van zichzelf scorend in het toernooi, een droom die hij had als kind.

Ook voor Sebastien Thill was het een droomavond. Letterlijk. Hij maakte in de negentigste minuut met een heerlijk afstandsschot de winnende goal en werd daarmee de eerste Luxemburger ooit die scoorde in de Champions League.

De duurste aanwinst van Sheriff dit seizoen is de Griekse doelman Georgios Athanasiadis. De club maakte voor hem 250.000 euro over aan AEK Athene. Daar zullen ze geen spijt van hebben gekregen, want Athanasiadis had met een aantal goede reddingen een groot aandeel in de zege gisteravond en verdiende zo zijn transferbedrag alweer terug.

Sheriff's Sebastien Thill became the first player from Luxembourg to score in the #UCL era 🤯 He has a tattoo on his leg of him dreaming of the Champions League 💬 pic.twitter.com/1gRBmzlmYU

Dat zijn schot pas het derde schot op doel van Sheriff in totaal was, tegenover elf van Real Madrid, maakt trainer Vernydoeb niet veel uit. "We weten dat we verdedigend moeten spelen, maar hebben op een slimme manier gecounterd. Het is een sprookje dat we hier winnen. Ik ben erg trots op mijn jongens."

Real Madrid-coach Carlo Ancelotti was het deels met zijn collega eens. "Sheriff heeft goed verdedigd. Ze stonden heel compact. Wij verliezen de wedstrijd op een aantal details. Ook hebben we op een paar momenten pech gehad. We hebben veel kansen gecreëerd maar hadden scherper moeten zijn in de afronding."