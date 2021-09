Oud-minister Kishida vrijwel zeker nieuwe premier Japan na winnen partijverkiezing

Oud-minister Fumio Kishida is verkozen tot leider van de Japanse Liberaal-Democratische Partij. Daarmee wordt hij vrijwel zeker de nieuwe premier van het land. Aanstaande maandag is er een stemming in het parlement, maar dat geldt eigenlijk als een formaliteit, omdat het parlement al jarenlang gedomineerd wordt door de LDP.

Kishida zit al sinds 1993 in het Japanse parlement. Hij was onder meer minister van Buitenlandse Zaken van 2012 tot 2017.

De partijtop verkoos Kishida in een tweede ronde boven Taro Kano, een progressievere kandidaat, die bij het publiek populairder is. In de eerste ronde waren de twee kandidaten op nagenoeg evenveel stemmen uitgekomen.

Suga weinig populair

De huidige premier Yoshihide Suga deed niet mee aan de verkiezingen. Suga volgde de langstzittende premier van Japan, Shinzo Abe, vorig jaar op, maar is weinig populair onder de Japanse bevolking. Dat komt met name vanwege zijn aanpak van het coronavirus in het land en het laten doorgaan van de Olympische en Paralympische Spelen.

Kishida wilde in 2020 ook al partijleider worden, maar legde het toen af tegen Suga.