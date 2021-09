Online gokvergunning voor vier Nederlandse en zes buitenlandse partijen

De Nederlandse Kansspelautoriteit heeft de namen bekendgemaakt van de bedrijven die vanaf vrijdag in Nederland online gokken mogen aanbieden. Van de tien vergunningen die zijn verstrekt, gaan er twee naar gokbedrijven waarin de staat aandeelhouder is: de Nederlandse Loterij (Toto) en Holland Casino.

Aanstaande vrijdag gaat de markt voor online gokken in Nederland open. Bedrijven met een vergunning mogen dan legaal online casino's en sportweddenschappen aanbieden. Ook mogen ze reclame maken. Nu is het aanbieden van een online casino nog verboden in Nederland.

Ook de Nederlandse bedrijven Fair Play en Betcity krijgen een vergunning. Buitenlandse partijen die de markt op komen zijn NSUS Malta (GG poker), Play North (Batavia Casino), Hillside, Bingoal, Tombola en Livescore Malta.

Probleemspelers aanpakken

Een kleine dertig bedrijven hadden een aanvraag voor een vergunning ingediend. Eerder deze week zei de Kansspelautoriteit, die toezicht houdt op de markt, dat de aanvragen van de meeste partijen zijn afgewezen. Ze voldoen nog niet aan de regels, die onder meer bepalen dat aanbieders het spelgedrag van mensen kunnen monitoren en kunnen aanpakken. Eerder gaven meer dan honderd bedrijven aan interesse te hebben in een vergunning.

Volgens de wet moeten bedrijven met een vergunning speelgedrag monitoren en maatregelen nemen als er sprake is van problematisch speelgedrag. Ze moeten vervolgens in gesprek met de speler. Als dat geen effect heeft, kan de speler worden uitgesloten en komt zijn naam in een centraal register te staan waardoor hij ook bij andere gokbedrijven niet meer welkom is.

Strafbank

Enkele grote buitenlandse sites mogen nog niet de Nederlandse markt op en zitten op 'het strafbankje'. Zij moeten een half jaar wachten, omdat ze zich in het verleden op Nederlandse spelers hadden gericht, toen het niet mocht.

De verwachting is dat op termijn, vanaf april volgend jaar, er veel meer partijen actief zijn in Nederland.