Wijziging op de wielerkalender: Gold Race in 2022 vóór Parijs-Roubaix

Een kleine revolutie in het wielervoorjaar van 2022. Na de Ronde van Vlaanderen staat een week later niet de kasseiklassieker Parijs-Roubaix op de kalender, maar de Amstel Gold Race.

De reden voor de wijziging? Op 10 april, de dag waarop normaal gesproken 'Roubaix' zou worden verreden, zijn er presidentsverkiezingen in Frankrijk. De overheid verbiedt op die dag het doorgaan van de 'Hel van het Noorden'.

De ASO, de organisator van Parijs-Roubaix en ook de Tour de France, vroeg koersdirecteur Leo van Vliet om mee te werken. "Christian Prudhomme belde me en vroeg of we bereid waren van datum te wisselen", legt Van Vliet uit. "In goed overleg met de ASO, UCI en onze partnergemeenteen Maastricht en Valkenburg aan de Geul, hebben we besloten te wisselen."