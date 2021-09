Slachtofferhulp: driekwart slachtoffers loopt schadevergoeding mis

Mensen die slachtoffer worden van een misdrijf of geweld hebben vaak recht op een schadevergoeding, maar zeker driekwart van hen vraagt die niet aan. Slachtofferhulp Nederland (SHN) begint daarom een campagne en vraagt slachtoffers om zich meteen na het incident bij de stichting te melden.

"Dan kunnen wij ze bijstaan in het aanvragen van een schadevergoeding. We zien nu dat slachtoffers er vaak te laat achter komen dat ze die hadden kunnen aanvragen", zegt Rosa Jansen van SHN in het NOS Radio 1 Journaal.

'Slachtoffers worden vergeten'

Op papier hebben slachtoffers een sterkere positie maar in de praktijk profiteren weinig mensen daarvan. Vooral in zaken die het Openbaar Ministerie (OM) zelf afhandelt, zonder tussenkomst van een rechter, worden slachtoffers volgens SHN vaak vergeten.

Daarbij gaat het bijvoorbeeld om geweldsincidenten tijdens voetbalwedstrijden of uitgaan. "Hierbij kunnen de kosten voor lichamelijk letsel, materiële en immateriële schade, flink oplopen", zegt Jansen. Het gemiddelde bedrag dat als schadevergoeding wordt uitgekeerd aan slachtoffers is 5000 euro. "Nu stappen mensen naar de verzekering of blijven ermee zitten."

Terwijl een schadevergoeding van groot belang is voor het herstel van slachtoffers. "Uit onderzoek blijkt dat slachtoffers makkelijker verder kunnen met hun leven als ze weten dat degene die het leed heeft veroorzaakt het vergoedt."

OM erkent belang

Het OM zegt zich niet volledig te herkennen in het beeld dat wordt geschetst door SHN. "Ook in zaken die niet voor de rechter komen, kunnen slachtoffers van uitgaansgeweld of vernieling een schadevergoeding aanvragen. De officier van justitie neemt dit mee in zijn uiteindelijke beslissing."

Wat betreft de communicatie met slachtoffers over een zaak geeft het OM toe dat dat niet altijd goed gaat. "Daar waar er achterstanden zijn bij het uitsturen van brieven aan slachtoffers wordt er hard gewerkt om deze problemen op te lossen. Voor zowel verdachten als voor slachtoffers is het belangrijk om te weten waar ze aan toe zijn."