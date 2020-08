Schreuder analyseert onvoorspelbaar RB Leipzig: 'Invloed Nagelsmann enorm'

Julian Nagelsmann - Getty Images

"RB Leipzig heeft zich in de Champions League geweldig gemanifesteerd. Onder trainer Julian Nagelsmann is de ploeg onvoorspelbaarder geworden. Moeilijk te bespelen. Dat zal vanavond ook Atlético Madrid gaan ondervinden." Aan het woord is Alfred Schreuder. Hij is ervaringsdeskundige, want begin december stond hij met zijn toenmalige werkgever Hoffenheim nog tegenover Leipzig. "Zij wonnen met 3-1, al kregen wij in die wedstrijd vrij veel mogelijkheden om te voetballen. Ik vond Leipzig goed, nog niet top. Maar de klasse druipt ervan af. Dat heb je dit seizoen wel gezien." De derde plek in de Bundesliga is conform de verwachting. In de Champions League sloot Leipzig als groepswinnaar af in een poule met Olympique Lyonnais, Benfica en Zenit en schakelde het vrij eenvoudig Tottenham Hotspur uit in de achtste finales. Daardoor werd voor het eerst in de clubhistorie de kwartfinales bereikt, waarin Atlético vanavond in Lissabon de tegenstander is.

Alfred Schreuder (l) en Julian Nagelsmann - Pro Shots

Schreuder, die eerder bij Hoffenheim als assistent werkte onder Nagelsmann, looft de nog altijd maar 33-jarige coach. "Zijn invloed is enorm. Hij doet het in zijn eerste seizoen echt fantastisch. Meestal hanteert hij twee veldbezettingen: 4-2-2-2 of 3-1-5-1. Dat is ook weer afhankelijk van op welke helft Leipzig speelt en wel of geen balbezit. Het oogt allemaal heel dynamisch en fris." Timo Werner De afwezigheid van Timo Werner is wel een flinke streep door de rekening voor Leipzig. De naar Chelsea getransfereerde spits staat deze campagne op zeven treffers in de Champions League en daar blijft het bij. Beide clubs konden geen overeenstemming bereiken over een verlenging in het shirt van de Duitsers. "Het ontbreken van Werner is een heel groot gemis voor Leipzig", weet ook Schreuder. "Hij is levensgevaarlijk als hij de ruimtes achter de verdediging van de tegenstander kan bespelen. Het klikte goed met zijn aanvalspartner Patrik Schick. Nu moet Nagelsmann het anders gaan invullen tegen Atlético." Maar hoe dan? Schreuder doet een voorspelling. "Atlético speelt altijd 4-4-2, dus ik kan me voorstellen dat Nagelsmann als vervanger van Werner voor een extra aanvallende middenvelder kiest in plaats van een spits. Op die manier kan Leipzig een overtalsituatie creëren en van daaruit wellicht toeslaan."

Type-Wijnaldum Op het middenveld is de Oostenrijkse aanvoerder Marcel Sabitzer onomstreden. "De motor van de ploeg, een type-Wijnaldum", aldus Schreuder. "Sabitzer heeft een enorm loopvermogen, is fysiek sterk en is dit seizoen belangrijker dan ooit met goals en assists. Het zou mij niet verbazen als Sabitzer deze zomer wordt opgepikt door een Engelse club, al zal Leipzig dan wel de hoofdprijs vragen."

Marcel Sabitzer (l) en Konrad Laimer - Getty Images