Weer brand bij basisschool Oss, politie vermoedt brandstichting

In Oss heeft voor de derde keer in twee weken tijd een brand gewoed bij een basisschool. De politie houdt er rekening mee dat de brand is aangestoken. Ook op andere plekken in Oss zijn de afgelopen tijd branden geweest.

De brand woedde bij een school aan de Koornstraat. Afgelopen zondag brak er brand uit op een basisschool aan De Vlasakkers, dezelfde straat waar een weekend eerder ook al brand woedde in een schoolgebouw.

Iets na 03.00 uur vannacht werd de brand op de school gemeld. Een opslagruimte aan de achterkant van het gebouw had vlam gevat, meldt Omroep Brabant. Van die opslagruimte sloeg het vuur over naar de gymzaal ernaast. Met een hoogwerker heeft de brandweer een deel van de dakpannen weggehaald, om goed te kunnen blussen.

Volgens een verslaggever van de regionale omroep is de school wel weer open vandaag.

Begraafplaats en autobranden

Ook op andere plekken in Oss zijn de laatste tijd branden geweest. Gisteren was er brand op een begraafplaats, ook aan De Vlasakkers. Eerder gingen een busje en twee auto's in vlammen op.

De politie houdt er rekening mee dat de branden met elkaar in verband staan. "Elke brand wordt afzonderlijk onderzocht, maar er wordt uiteraard ook gekeken of er links zijn", zei een woordvoerder.