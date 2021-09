Nederlandse boete van 39 miljoen euro voor Samsung vanwege prijsbeïnvloeding

Elektronicagigant Samsung krijgt een boete van ruim 39 miljoen euro voor het opdrijven van prijzen voor televisies. Volgens toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft de fabrikant aantoonbaar de online prijzen bij zeven verkopers ongeoorloofd beïnvloed.

Samsung laat in een reactie weten teleurgesteld te zijn in het besluit: "Wij vinden dat Samsung de mededingingsregels in de Nederlandse televisiemarkt niet heeft geschonden." Het bedrijf gaat tegen de boete in beroep.

Het onderzoek naar Samsung loopt al sinds 2019. Televisieverkopers vertelden toen aan de NOS hoe fabrikanten, waaronder Samsung, ze onder druk zetten om de prijzen te verhogen. "Onze leveranciers laten online niet toe dat we andere prijzen hanteren dan zij ons opleggen", zei een verkoper toen. "De laatste vijf, zes jaar wordt het steeds erger. Als ik een prijs aanpas, krijg ik tien minuutjes later al telefoon."

Klant betaalde te veel

De toezichthouder zegt dat Samsung tussen 2013 en 2018 de prijs heeft opgedreven. Onder het mom van adviesprijzen werden verkopers onder druk gezet de prijzen te verhogen. "Via deze prijsafstemming beschermde Samsung haar eigen marges en de marges van de detailhandelaren ten nadele van de consument", schrijft ACM.

Er zijn appjes en mailberichten die dienen als bewijs. Verkopers vroegen Samsung ook op te treden tegen concurrenten die lagere prijzen hanteerden. "De gedragingen van Samsung verstoorden de concurrentie op detailhandelsniveau en leidden tot hogere prijzen voor consumenten", stelt ACM.

Er lopen geen ACM-onderzoeken naar andere televisiefabrikanten.