Negen partijen bij informateur voor ultieme poging formatiedoorbraak

Informateur Johan Remkes ontvangt de fractievoorzitters en hun secondanten van VVD, D66, CDA, PvdA, GroenLinks, CU, Volt, SGP en Fractie Den Haan in het Logement - ANP

Informateur Remkes is begonnen aan een gesprek met negen partijen. Hij doet een ultieme poging om een doorbraak te forceren in de kabinetsformatie, nu ook de mogelijkheid voor een minderheidskabinet is weggevallen. Remkes spreekt vandaag met VVD, D66, CDA, PvdA, GroenLinks en ChristenUnie. Dat zijn de zes partijen die sinds de verkiezingen op 17 maart steeds in beeld zijn gebleven. Daarnaast hebben Volt, SGP en Fractie Den Haan een uitnodiging gekregen. Remkes vraagt de partijen uit "het brede en constructieve midden", waartoe hij de laatste drie ook rekent, om hun verantwoordelijkheid te nemen en te kijken welke mogelijkheden voor samenwerking er nog zijn. Hij vindt dat er nu echt "op korte termijn" aan inhoudelijke coalitieonderhandelingen moet worden begonnen.

Quote Eerst maar eens kijken. Mark Rutte, VVD-leider

Hij wil nog kijken naar een onorthodoxe manier van samenwerking, waaronder een extra-parlementair kabinet. Dat is een kabinet zonder dichtgetimmerd regeerakkoord, met ministers van verschillende partijen. Fractievoorzitter Den Haan (Fractie Den Haan) zei, voordat ze naar binnen ging, dat die optie haar "buitengewoon interessant" lijkt, omdat een kabinet dan meer moet samenwerken met de oppositie. Dat past wat haar betreft bij de bestuurlijke vernieuwing die de meeste politieke partijen willen. Zij was de enige die zo uitgesproken was. Niet iedereen weet wat-ie komt doen bij Remkes:

Aantal partijleiders weet niet wat de bedoeling was, maar Rutte wel - NOS

GroenLinks-leider Klaver zei bij aankomst dat er wat hem en Ploumen (PvdA) betreft alsnog gesproken wordt over een meerderheidskabinet, hoewel de vorige informateur die mogelijkheid heeft verworpen. "Maar ik weet eigenlijk niet precies wat ik hier kom doen." Dat geldt ook voor Segers (ChristenUnie). Ook hem is niet helemaal duidelijk wat zijn rol vandaag is, maar hij geeft aan zich hoe dan ook "zo constructief mogelijk" op te zullen stellen. Van der Staaij (SGP) hoopt op een onorthodoxe oplossing. Hij gaat ervan uit dat er opties op tafel komen om uit "deze nare impasse" te komen. De tijd is wat hem betreft voorbij om nog "lieverkoekjes" te bakken. VVD-leider Rutte zegt dat hem helder is wat vandaag de bedoeling is. Maar hij wil dat niet toelichten. "Eerst maar eens kijken." Nieuwe verkiezingen? De vorige informateur, SER-voorzitter Hamer, zei gisteravond bij Nieuwsuur dat het vandaag "wel ongeveer de bel voor de laatste ronde" is. Zij vreest dat we steeds dichter in de buurt komen van "die streep waaronder nul is". Dat zou betekenen dat er niets anders op zit dan nieuwe verkiezingen uitschrijven.